張益贍近照。(取自臉書)

今年3月台北市文化基金會副執行長張益贍和民眾黨黨團特助蔡宜芳爆出上摩鐵，事後張益贍被開除黨籍、蔡宜芳則停權一年，兩人下場慘烈。不過，最近有消息指出，張益贍找到了新工作，加入Uber Eat變身外賣仔，他也在自己經營的臉書粉專PO出近照。

從4月開始，張益贍在粉專《二輪破風》上PO出照片，從照片中可以看出，他的機車上有一個Uber Eats的外送包，似乎是改行投入外送員大軍。在4月16日的一則貼文中，他表示會把粉專名稱叫做「二輪破風」，「是13張裡面最爛的牌，是騎二輪機車的中年大叔，是討生活 Uber Eats 外送員，是在雲林二崙耕讀的阿伯，寫評論兼寫詩的過氣文青」之後他還陸續PO出在深夜幫麥當勞外送，和其他跑外送時的照片，

根據《三立新聞》報導，張益贍表示，加入Uber Eats，只需要花5萬買一台機車，而當Uber司機則至少要花70萬買汽車，因此他選擇投入要承受風吹日曬的外送大軍。

另外，張益贍曾被爆料任台北市文化基金會副執行長時，薪水高達14萬，不過後來基金會澄清，張益贍的薪資為10萬7千元。而現在轉行加入外送大軍後，據《ETtoday新聞雲》報導，最高曾一周賺進1萬5000元，與先前的高收入相比，落差十分巨大。

(中時電子報)