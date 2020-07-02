事業版圖橫跨戲劇、電影、綜藝與藝人經紀的「偶像劇教母」柴智屏，曾為觀眾創造許多浪漫動人的愛情故事，現實中的她驚傳今年二月與交往18年的男友、前索尼音樂大中華區總裁崔震東情變。柴智屏2日受訪表示，現在兩人的感情狀態處於沒講話、沒約會互動的冷靜期，但不是分手，她苦笑說：「如果正式分手，我還可以對外公告，請大家來追我！但就是沒有啊！」

柴智屏當年因製作《流星花園》偶像劇搭配電視原聲帶，而開始與時任索尼音樂大中華區總裁的崔震東交往，18年來兩人不僅是感情上的親密伴侶，也是工作上的合作夥伴，柴智屏總是無條件、全心支持崔震東的夢想，為他合開公司合作《那些年，我們一起追的女孩》、《小時代》、《等一個人咖啡》、《樓下的房客》等電影，並支持他的導演夢。

柴智屏（右）與男友崔震東是演藝圈資深金童玉女，過去常以合作夥伴身份一起公開亮相。（資料照）

外傳兩人濃情轉淡原因始於對未來不同調，也對結婚沒共識，吵架後崔震東已搬出兩人位於信義區的愛巢，柴智屏表示，確實是對未來包括結婚在內很多事沒有共識，但她不希望把兩人沒有共識的部分變成對對方的抱怨被寫在媒體上，畢竟每個人都有想要的生活。她也澄清崔震東並沒有搬離兩人愛巢，「我現在還住在他的房子裡，也沒有搬出去，因為我們本來就沒有天天住在一起，他的東西都還在，生活上的基本溝通互動也還有，但不是那種約會的互動了」。

至於外傳情變後，她已賣掉和崔震東一起合買的天母及敦化北路房產，對此柴智屏表示，賣房是去年就開始賣了，與感情的事無關，當時兩人也沒有出現目前的狀況，只是想把手邊三間房子都放到房市，看哪一間比較好賣，後來是天母和仁愛路的房子賣掉。她直呼感情的事又扯到賣房真的太混淆焦點了。

柴智屏是縱橫演藝圈數十年美貌與才華兼具的女強人。（資料照）

被問感情是否還有挽回空間，她說，這也需要兩人一起努力才行，而且感情的事也不是說一就是一，不是那麼簡單能說得清楚明白。身為偶像劇教母、戀愛專家的她有感而發表示，在任何關係當中，她都希望自己認真對待、珍惜對方，如果緣份盡了，也會告訴自己「我努力過了，沒有辜負任何人」。現在的她就是繼續忙於事業，包括公司剛成立MCN內容頻道服務事業體，月中她可能將前往北京。而崔震東至截稿為止則沒有回應。

(中時 )