台股龍頭基金操盤勝大盤。根據最新統計顯示，甫在3月23日成立的元大高股息優質龍頭基金，不僅規模已由剛開始的310億增至534億，不僅創下三個月內規模成長逾72％的驚人成長率，同時在六月份操盤績效更數度領先大盤，甚超過1倍有餘，亦展現基金操盤團隊的選股操盤功力。

該檔基金是由彰銀出任保管銀行，對此彰銀指出，截至2日止，該基金的淨值已經高達10.97元，而截至六月底止，該基金的規模已經達534億，對此彰銀指出，該基金是在3月23日正式成立，成立規模為310億元，因此可說在成立以後三個月的時間資產規模已成長超過72％。 相較於市面上的其他台股基金，該基金規模為其他基金規模的數10倍之多，亦堪稱是所有台股基金裡的「龍頭基金」；照該基金規模竄升的氣勢與力道來看，淨值可望在這二週內就破11元。

而據市場人士指出，除了一般的財管散戶購買之外，法人戶，包括壽險公司購買的不在少數，其中該基金在配息方式與一般的台股基金不同，為一大亮點。有大型行庫主管對此形容，這檔基金是「以台股為投資標的，用債券的方式來配息。」也因此許多過去依賴債券固定配息的法人戶，在目前海外市場不是債券利率奇低，就是標的本身風險大幅攀升的當下，海外債券投資幾要因此進入「空窗期」，而這檔基金也因為採取債券基金穩定配息的路線，不僅對上述的「空窗期」發揮了一定的「彌補」效果，採債券配息方式來分配股息及投資收益，亦可說開啟金融商品的新模式。

對於自家銀行財富管理客戶購買該基金的狀況，彰銀指出，購買客戶群大致年紀介於40至55歲，由於元大投信本身就是0050 ETF的發行者，因此客戶也有一定的信賴感，接下來購買元大投信所發行的這檔高股息龍頭基金，也希望能在「存股」上更有展獲。

為代銷銀行通路之一的兆豐銀則指出，本身是台股基金的高股息龍頭基金，在配息上因為新引進了債券型基金的每月固定配息方式，因此在購買的客群裡，亦有先前不少先前習慣投資債券基金、領取固定配息的投資者。

除此之外，大型行庫近來也普遍觀察到，台股基金近來的基金績效表現的確優於其他類似的基金，除了上述的元大高股息優質龍頭基金之外，目前市場上還有其他20檔台股共同基金，除了僅一檔報酬率為負之外，其他的台股基金今年以來的投資漲幅都在2％至9％，其中，在六月份的漲勢尤其驚人，各檔台股基金在六月份的漲幅以8％起跳，而元大高股息龍頭基金的漲幅更達13％，幾乎比大盤漲幅多出1倍，預計之後台股基金將對銀行財管客戶發揮更多的號召力。

(工商 )