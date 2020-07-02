美國勞工部周四公布6月非農就業報告，數據意外強勁，單月就業人口大增480萬，創史上新高紀錄，失業率也下滑至11.1％，由此顯示新冠肺炎造成的經濟衰退可能已經結束，不過最近疫情再度升高則可能衝擊經濟復甦的力道與時程。

受到官方就業報告數據出奇亮麗的激勵，美股周四早盤跳空開高，道瓊工業指數大漲近400點或1.5％，來到26,120點，標普5百指數勁揚1.3％，那斯達克指數跳漲逾130點或1.3％，來到10,291點的歷史新高。

根據勞工部公布的數據，6月就業人口總共暴增480萬，創下1939年開始此項統計以來的單月最大增幅紀錄，其中民間部門大增476.7萬，政府部門小增3.3萬。

數據遠優於市場預期，華爾街經濟學家的預估值為增加300萬，5月就業人口增幅也從250萬上修至270萬。

失業率則從5月的13.3％下滑至11.1％，也優於市場預期的12.3％。

儘管就業市場已展開復甦，但離強盛狀態仍有一大段距離，4月份就業人口狂減2,000萬，即使連續兩個月就業人口強勁反彈，但經濟部門迄今仍流失約1,000萬個就業，而失業率今年2月時還創下3.5％的50年新低。

另一個值得觀察的重點是，官方就業報告搜集數據的時間為6月中，而6月下旬美國新冠肺炎疫情突然加溫，每日新增確診人數甚至已突破前高，恐為就業市場與經濟復甦埋下新變數。

此外，上周(截至6月27日)初領失業救濟人數報143萬，僅較前一周僅減少5.5萬，請領人數高於市場預期的136萬。請領失業救濟人數3月底一度飆至近700萬的歷史高點，之後雖一路下滑，但近來減幅已明顯趨緩，顯示企業仍持續裁員。

田納西大學勞動經濟學家華納梅克（Marinane Wanamaker）表示，「我們正處於緩步復甦的初期，疫情若無法獲得控制，我認為復甦時程就會拉長。」

密西根州立大學經濟學教授庫克（Lisa Cook）也指出，「整體局勢依然危急，有很多的小企業與商家仍然處於永久停業狀態。」

(工商 )