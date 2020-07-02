效力浙江廣廈的台灣好手劉錚，2日展現強大火力，全場21投10中，含三分球6投4中，貢獻本季新高的26分，外加8籃板、4助攻，幫助廣廈125比110輕取遼寧，這也是遼寧換掉前總教練郭士強後的首敗(前兩戰全勝)，廣廈目前25勝12敗，繼續獨居排名第3。

劉錚首節就因提前吞下兩犯，很快就被換下場休息，但到次節，劉錚火力逐漸加溫，就算犯規次數很快累積到4次，卻沒澆熄他的火燙手感，甚至打到末節還剩兩分鐘左右，劉錚先進三分球，接著中距離跳投命中，完全撲滅遼寧反撲氣焰。

廣廈先發5人得分全都上雙，除了劉錚全面數據表現，孫銘徽攻下全隊最高34分，外加10助攻、7籃板，胡金秋也拿23分、13籃板，趙岩昊17分，蘇若禹10分、8籃板；遼寧以先前效力富邦的梅奧37分最高，郭艾倫22分、5助攻。

至於青島雙星出戰上海大鯊魚，效力青島的「台灣隆多」林韋翰並未先發，只打19分鐘，拿7分、2籃板及1助攻，無力改變青島最後以83比126慘遭上海狠狠修理命運。

(中時 )