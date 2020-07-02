香港明報引述警方消息人士稱，經諮詢法律意見後確認高喊「光復香港，時代革命」口號屬觸犯國安法，因這句口號源於本土民主前線前發言人梁天琦，他過去曾提出「港獨」、香港國倡議。至於「五大訴求，缺一不可」沒問題，因不涉顛覆國家；「林鄭下台」及「解散警隊」口號也不會觸及國安法。

法新社記者泰勒（Jerome Taylor）則在推特（Twitter）發文引述港警說法表示，展示或擁有中華民國國旗，並不觸犯《香港國安法》；但若是推動「台獨」的旗幟則可能觸法。

香港法政匯思召集人、大律師李安然認為，一般理解革命為推翻政府，料較大可能觸犯顛覆國家政權罪，但亦難一概而論，也要有證據證明動機等。至於口號會否觸犯分裂國家罪，他認為「有灰色地帶」，單憑口號未必指向港獨，如認定口號與梁天琦當年說法扣連，「似乎有些上綱上線」，除非有證據證明相關的人是信納梁的說法或港獨倡議才呼該口號。

至於帶港獨旗去示威遊行是否違法，警方消息人士指出，警方曾諮詢法律意見，有合理懷疑該人帶旗去示威會展示以鼓吹及煽動分裂國家，若警員不阻止，該人可能已展示；惟有關的合理懷疑要配合現場環境及衣著等，都是蒐證元素，例如帶去公園或超巿，就聯繫不到鼓吹及煽動分裂國家，在家收藏港獨旗欣賞一般也沒問題。在商場喊港獨口號也可犯法；「五大訴求，缺一不可」沒問題，因不涉顛覆國家；「林鄭下台」及「解散警隊」口號也不會觸及國安法。

(中時 )