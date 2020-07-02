「陸生返台推動組」2日晚間在其臉書上再次寄信給教育部，表示既然衛福部長陳時中1日已經表示境外生包括陸生返台問題由教育部負責，因此小組成員提出「明確分批入境時間」、「公平對待開放陸生」、「儘快讓有需求學生返台」等3點呼籲，並籲請教育部盡快安排後續批次境外生入境時程。信件全文如下：

尊敬的潘部長，

您好！首先，對於首批境外生得以返台，我們感謝教育部的辛苦協調與安排。然而步入7月，第一批符合資格的2千多名畢業生中至今仍只有不到十分之一通過審核，且開放名單中遲遲沒有陸生的名字，我們感到非常焦急和擔憂。

7／1的記者會上，陳時中部長再度明確表示，境外生包含陸生返台問題由教育部負責。在此，基於「科學防疫」和「學生權益」，我們對教育部提出3點呼籲。

1. 明確分批入境時間，避免等待耗時。目前政策只說明第一批開放港澳等地的應屆生，但沒有明確第一批入境到何時結束、第二批舊生和第三批新生入境從何時開始，造成許多學生持續觀望等待，無法安排證件辦理和機票訂購。我們期望教育部可以明確規劃分批時間節點，包括陸生何時可以返台，屬第幾批，從何時開始。

2. 信息公開，公平對待，按實際風險分省區開放陸生。除陸港澳的境外生，無論所處地區風險等級，一直都可以憑居留證入境；但陸生從1.26至今一直被拒絕入境，也沒有風險等級的說明，這是制度性歧視。

目前北京疫情已趨緩，其他大部分省市更是數月無本土病例。指揮中心說明陸生返台由教育部負責，因此我們期望教育部能夠制定標準，比照今年二月時分省區開放陸人入境之作法，明確風險評判標準並透明公開，對各省市陸生返台做出分批安排。避免讓學生們陷入遙遙無期的等待。

3. 超前部署，避免防疫資源空置。以第一批的2238個入境學生為例，若其中部分境外生第一批時間內無計畫返台或無法返台，應讓有需要返台的學生補缺。

為避免防疫資源空置，我們呼籲各校確定每批可以承接的隔離人數，公開校內宿舍和校外防疫旅館的具體量能數據，並以【有實際返台意願】的應屆生→舊生→新生之順序排位補闕，儘快讓有需要的境外生在暑期返台，以免造成境外生集中在開學前返台、導致後期檢疫壓力巨大的情況。

從6.29起，非中低風險地區的外籍人士已經可以持核酸檢測陰性證明申請入境。為了保障所有人的安全，我們願意全力配合嚴謹的防疫措施。如有必要，我們願意在行前提供核酸檢測報告證明，最大程度降低風險。

感謝您的閱讀，期盼您的回覆。

陸生返台推動組

2020.07.02

(旺報 )