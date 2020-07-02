陳零九為諾貝爾和平獎得主穆罕默德．尤努斯博士創始的台灣尤努斯基金會公益代言五周年慶活動「尤努斯任務：三零世界保衛戰」，日前出席啟動說明會，號召年輕人關注周遭社會問題、透過社群網路以簡單行動創造社會影響力。他除了發揮狼人殺偶像的敏銳觀察與分析迅速完成直播說明會設計的三項挑戰難關，也提供自家品牌「Ninetheory」三件潮流T-shirt作為完成任務的加碼獎勵。

陳零九一直以來熱心參與公益活動，對弱勢對象及流浪動物議題特別關切。過去曾創作《流浪》及《浪浪別哭》等歌曲為流浪動物發聲，提倡領養代替購買、不棄養的觀念，自己也身體力行收養流浪貓。這次代言尤努斯基金會公益活動，也透露本身一直有在關心身旁的弱勢族群，像是住家永和附近靠賣地瓜維生的阿嬤，陳零九說「只要有空都會回去捧場」，盡微薄之力幫助身邊的人。

最近陳零九忙於搬家，準備搬離住了七年的租屋處，日前也開直播和粉絲分享新居開箱。除了之前的兩位室友一起搬過去續住，又多招募了一位朋友一起同住，彼此都覺得對方是「優良室友」，陳零九也期待未來熱鬧的新生活。

陳零九出席「尤努斯任務：三零世界保衛戰」活動。滾石唱片提供

陳零九出席「尤努斯任務：三零世界保衛戰」活動。滾石唱片提供

(中時 )