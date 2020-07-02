每個人都熟悉食物過敏的可怕，但你知道哪種食物最容易引發國人過敏嗎？答案是蛋白，蛋黃則名列亞軍。專家分析，國人偏好布丁、蛋糕、舒芙蕾等美食，此外，隨著運動人口增加，許多人大量攝取蛋白質，因此，提升食物過敏的機率。

37歲王先生從學生開始就是甜點控，工作後屬於標準的外食族，炸物燒烤不忌口，蔬果攝取少，最愛吃布丁、蛋糕麵包、冰淇淋、舒芙蕾及麵食、蛋製品。

近10年來，他乾癬反覆發作，臉部及身體常莫名出現大片紅腫、突起，且大便不成型、易腹瀉。接受慢性食物過敏原檢測，發現他竟對35項食物過敏。

聯安診所院長、肝膽腸胃科醫師鄭乃源指出，腸道是人體最大的免疫器官，而脹氣、便秘、消化不良、腹瀉、頻放臭屁等腸胃功能失衡，則與長時間攝取慢性過敏原的食物有關。

聯安診所發布國人最新10大慢性食物過敏原排行榜，在分析1,282筆慢性食物過敏檢測數據，雞蛋兄弟分別1、2名，蛋白名列冠軍，蛋黃則是亞軍，其餘依次為花生、蜂蜜、腰果、黃豆、小麥、牛奶、鰻魚及綠豆。

若以性別細分，成年男性10大慢性食物過敏排行，分別為蛋黃、花生、蛋白、腰果、蜂蜜、黃豆、牛奶、小麥、葡萄、鰻魚。成年女性排行則依序為蛋白、蜂蜜、花生、腰果、蛋黃、黃豆、牛奶、小麥、奇異果及鳳梨。

進一步分析兒童食物過敏原，10大慢性食物過敏原依序為小麥、鰻魚、蛋黃、鱈魚、黃豆、綠豆、蛋白、花生、大蒜及葡萄柚。

鄭乃源分析，蛋白及蛋黃位居國人慢性食物過敏原前2名，原因在於蛋的蛋白質分子較巨大，若未細嚼慢嚥或腸道微菌體不健全，易造成蛋白質分子消化不完全，經由腸道黏膜間隙，滲入腸道組織，引發過敏連鎖反應

鄭乃源強調，食物並無好壞之分，但對別人營養的好東西卻可能是你的毒藥，每個人的過敏原不盡相同，建議定期接受過敏原檢測，才能打造個人化的健康管理方案。

(中時電子報)