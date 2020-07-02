前高雄市長韓國瑜被罷免後，韓粉認為市府螺絲鬆了。資深媒體人陳揮文接受扣應(call in)，一位住在苗栗的韓粉透露她開車前往高雄，驚嘆馬路的品質比以前好很多，但是路上都沒有人。資深媒體人陳揮文不禁笑問，「這樣是好、還是不好好？」

苗栗張小姐扣應《飛碟晚餐 陳揮文時間》時表示，她前幾天開車去高雄，路上都沒有人，很好開，馬路的品質比前幾年去的時候好很多，路上都沒什麼人。這麼大的城市，怎麼會這麼少人。

陳揮文笑著回應，「這樣是好、還是不好？」陳揮文接著表示，我們也是久久去一次高雄，應該是每天住在那裡的高雄朋友的感受和體會，應該比較深。我們一、兩年去1次，去個1、2天，是蜻蜓點水。張小姐講的狀況，跟韓國瑜講許崑源的小故事是一樣的。他們兩人坐在餐廳門口半個小時，一台車都沒有，很荒涼。

前高雄市議長許崑源27日出殯，與許崑源感情深厚的韓國瑜出席告別式時提及，他有天在高雄與許議長一起吃飯時，當時是晚上9點到9點半，兩人坐在餐廳整整30分鐘，卻不見路上有任何一輛車經過，這場景讓許崑源相當唏噓，感慨說「我們的高雄怎麼會變成這樣！」

(中時電子報)