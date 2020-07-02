已故淫魔富豪艾普斯坦的前女友、事業夥伴，以及淫媒集團的老鴇，英國名流麥斯威爾，傳出在美國新罕布夏被捕。(美聯社)

涉嫌為達官顯要仲介未成年少女性交易的美淫魔富豪艾普斯坦，去年8月在紐約牢房自縊身亡。艾普斯坦亡故後，向來作風神秘、與艾氏共同打造賣淫王國的英籍女友麥斯威爾（Ghislaine Maxwell），已經遭到美國聯邦調查局逮捕，2日稍後她將出庭應訊。

據美國國家廣播公司（NBC）2日報導，2位高階執法消息來源透露，麥斯威爾在東北部的新罕布夏州，因與艾普斯坦相關的罪名落網。但聯邦調查局和曼哈頓檢方均不願回應。

政商關係一流的麥斯威爾，出身英國媒體巨擘家族。她不但扮演艾普斯坦的事業夥伴數十年，也是淫媒集團的老鴇。據法院公開的文件，她才是艾氏賣淫王國的關鍵人物。但麥斯威爾始終否認犯法。艾氏死亡後，她行蹤成謎。

艾普斯坦生前曾仲介未成年少女賣春、經營上流社會賣淫網絡，36歲的美國女子薇吉妮亞．羅伯茲．朱芙蕊（Virginia Roberts Giuffre），2015年曾控告麥斯威爾。

朱芙蕊去年8月出面指控，自己17歲時曾奉艾氏之命，被迫與英國安德魯王子發生多次性行為，她指安德魯「做過什麼心知肚明」，要他坦白把話講清楚。

朱芙蕊說，她15歲時因父親任職川普總統的海湖莊園，也在當地打工，擔任spa的客房助理，認識艾普斯坦的女友、賣淫集團老鴇兼老闆娘麥斯威爾，淪為性奴，「我的希望迅速幻滅，我的夢想被偷走」。

(中時 )