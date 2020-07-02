美最高法院決定 穆勒俄羅斯秘密調查報告不公開 22:122020/07/02 中時 孫昌國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國最高法院判決穆勒檢查官的秘密證詞不公開，對目前民調落後於前副總統拜登的川普無疑是好消息。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國最高法院拒絕國會獲得穆勒對大陪審團的秘密證詞，直到11月大選。 法官週四同意聽取川普團隊的上訴，美國中級法庭先前判決將穆勒調查的有關通俄門秘密調查材料移交給民主黨控制的眾議院。高等法院的行動將使這些文件至少在2021年之前不太可能解禁。 最高法院的判決對於民調落後的川普無疑是好消息，川普同時在最高法院與國會對他銀行和其他財務記錄是否公開進行鬥法，預計這些案件將在未來幾天或幾週內確定。 (中時 ) #最高法院 #川普 #判決 #穆勒 #秘密 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普失業率逼近50％ 04:102020/06/28 專題周報 「筆尖」隨時會鈍掉 04:102020/06/29 時論廣場 波頓新書曝：習親自求川普放了中興、華為一馬 09:002020/06/29 國際 川普被問連任後施政計畫 胡言亂語答不出來 罵波頓笨蛋 10:512020/06/29 國際 俄懸賞殺駐阿美軍 川普斥假新聞 04:102020/06/30 國際大事 幻想破滅！機密通話曝 普丁完勝川普 15:372020/06/30 國際 絕望？共和黨人透露：川普民調若無改善可能退選 10:412020/07/01 國際 川普民調跌 遭福斯台爆恐退選 04:102020/07/02 國際大事 俄懸賞殺駐阿富汗美軍 川普早知情 04:102020/07/02 國際大事 疫情狂燒！川普對北京驚爆1句 遭陸狠嗆 09:422020/07/02 財經 國際熱門新聞 川普下台也沒用！拜登嗆：當總統就對陸祭經濟制裁 - 國際 陸美緊張加劇 美外交官返陸包機喬不攏 - 國際 影》緬甸玉石場崩塌狂瀉 「1分鐘人都消失了」 逾百礦工喪命 - 國際 印太緊張 老美不可靠 心中有北京 澳要砸5.5兆軍費 買長程飛彈 - 國際 英反香港國安法願收300萬港人 北京誓言報復 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。