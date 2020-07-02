美國最高法院拒絕國會獲得穆勒對大陪審團的秘密證詞，直到11月大選。

法官週四同意聽取川普團隊的上訴，美國中級法庭先前判決將穆勒調查的有關通俄門秘密調查材料移交給民主黨控制的眾議院。高等法院的行動將使這些文件至少在2021年之前不太可能解禁。

最高法院的判決對於民調落後的川普無疑是好消息，川普同時在最高法院與國會對他銀行和其他財務記錄是否公開進行鬥法，預計這些案件將在未來幾天或幾週內確定。

(中時 )