我國與索馬利蘭互設代表處，對索馬利亞、索馬利蘭相當熟悉，曾成功從索馬利亞海盜手中救回人質的國民黨前副祕書長蔡正元說，索馬利蘭與台灣很像，都是不會被世界承認的國家組織，一個土地最大、一個人口最多，互設代表處相濡以沫算是好事，但除了宣傳，不會有何實質效益，若不幸再有台灣人碰到索馬利亞海盜事件，會更棘手，因為索馬利亞政府更不會理會我們。

蔡正元也建議，世界上沒被聯合國承認的國家組織還很多，民進黨政府大可以把它們都結合起來，成立大聯盟。

蔡正元說，吳釗燮昨天聲稱是「中華民國台灣政府」與「索馬利蘭共和國」互設代表處，索馬利蘭是全世界沒被承認的國家組織中，土地最大的；中華民國台灣政府則是全世界沒被承認的國家組織中，人口最多的。一個土地最大，一個人口最多，彼此相濡以沫也是不錯的行為。

他說，索馬利蘭與台灣一樣，都沒有獨立的條件。不過索馬利蘭比台灣好一點，因為索馬利蘭本來就是英屬索馬利亞的一部分，索馬利亞是由英國殖民地及義大利殖民地合併的，早期是很好的國家，因一位總統不願卸任而軍事政變，中央政府崩潰，人民日子過的不好，以致產生很多海盜，且都組織化。索馬利亞有很複雜的部落民族，派系及軍閥割據，武裝教派林立，經聯合國整頓8年，由過渡政府轉型聯邦共和國，這幾年狀況還不錯，最大的產業就是石油，但石油地區並不在索馬利蘭；索馬利蘭人口只有300萬人，比新北市小，土地大約是台灣的三倍大，而索馬利亞人口約1200萬人，是台灣的一半。

蔡正元說，以軍事力量而言，索馬利蘭比索馬利亞小很多，並不是索馬利亞不願用武力解決問題，而是索馬利亞內部的部族派系雖共推一位總統，但一直在解決整合問題。索馬利蘭要作為獨立政治實體的生存機率其實不高，最終還是會併入聯邦共和國；世界上也沒人承認索馬利蘭是獨立國家，這是關鍵原因，尤其它的宗主國英國也不承認。

蔡正元表示，台灣與索馬利蘭互設代表處不可能獲得什麼實質效益，因為索馬利蘭在世界上沒有任何舞台，不可能為台灣發聲；在經濟上也不可能給台灣漁航任何權利，因亞丁灣是控制在索馬利亞這邊，索馬利蘭位在西北邊偏僻處，與衣索比亞等鄰國作一些傳統、落後的買賣，國民所得很低，只能由台灣拿些錢補貼索馬利蘭、互設代表處，作些象徵性意義，讓蔡政府可出口轉內銷。

他說，中國與索馬利亞是邦交國，索馬利亞的立場與中國很像，誰與索馬利蘭建交，索馬利亞就斷交，這也代表台灣以後無法再與索馬利亞打交道，萬一台灣不幸又有人碰到索馬利亞海盜事件，會更棘手，因索馬利亞政府更不會理我們。目前台灣還有油輪要經亞丁灣附近，漁船也要在那裡捕魚，這些問題索馬利蘭都幫不上忙，因為亞丁灣的控制權在索馬利亞手裡。

(中時 )