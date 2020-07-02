四百多年前的舞台劇，竟也出現大膽而現代的「SM」戀愛情節？不然B計畫劇團創辦人涂也斐，拆解莎士比亞經典劇作《馴悍記》、《無事生非》、《皆大歡喜》及《羅密歐與茱麗葉》，搬演其中4段「S和M」的愛情關係，讓觀眾在作品《古典派的SM-巴洛克花園》同時感受劇中人被虐和虐待的歡愉。

涂也斐表示，莎士比亞擅於體察人性，作品可說是雅俗共賞，數百年前的市井小民與貴族也會一起在戲院看莎翁劇作，「從這可以看出莎士比亞作品的通俗性，作品中刻劃的人性是不會變的，才能變成經典。」

涂也斐主修導演，畢業於台大戲劇研究所，先後創立了玉米雞青劇團與不然B計畫劇團。不然B計畫劇團以改編經典劇作為主，讓青少年演員站上舞台，並親自領略經典劇作魅力。

涂也斐表示，此回挑出莎劇中的愛情元素，結合現代人熟悉的語彙，讓大家看見古典作品中的「SM」情節，「SM其實就是愛情中的權力結構，莎士比亞很明瞭，SM是可以被翻轉的，M(有受虐僻好的人)看起來是被控制、被欺負，但他其實很享受這個過程。」

涂也斐舉例，像是《古典派的SM-巴洛克花園》中將搬演的《馴悍記》片段，就是描述性格潑辣的女子凱特被男子彼特「馴服」的過程。在莎劇中，凱特有一個溫順美麗的妹妹，與追求者眾多的妹妹相比，情緒無常的凱特自然無人敢接近，直到彼得出現，利用餓凱特肚子、撕毀凱特衣服等手段，才將凱特打造成一位比妹妹還溫順的女人，讓他人嘖嘖稱奇。

《馴悍記》因情節有貶低女性之疑，成莎劇中頗受爭議的作品。涂也斐表示，同樣身為女性，自然許多情節讓人無法接受，但若觀察凱特的反應，其實也不凱特樂在其中的可能，「凱特渴望愛，但有一位這麼優秀的妹妹，她永遠只能生氣面對世界，自然情緒無常。SM是很複雜的關係，只要雙方同意，即使別人看起來是虐戀，但他們還是很享受。」

《古典派的SM-巴洛克花園》將在8月22日及9月5日在松山文創園區巴洛克花園演出。

(中時 )