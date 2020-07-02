這起恐怖命案發生在英國，一名26歲孕婦凱莉（Kelly Mary Fauvrelle），懷有8個月身孕，前男友疑似不滿凱莉交新男友，竟持刀狂刺21下，造成凱莉傷重不治身亡，腹中胎兒經幾天搶救後，也回天乏術，凱莉母親難以置信，當她聽到女兒慘叫時，以為是小孩要出生了，結果竟是慘遭殺害。

Dumped Aaron McKenzie murdered his heavily pregnant ex, Kelly Mary Fauvrelle, who was carrying his unborn child, by stabbing her 21 times after she left him for a postie she worked with at the Royal Mail, Old Bailey is told. Media can obtain case images @globalnetpictures.co.uk pic.twitter.com/SK8X6uTdaw — GlobalNet Pictures (@GlobalNet_Pics) June 30, 2020

凱莉前男友亞倫（Aaron McKenzie），凌晨擅自闖進凱莉家，持刀朝懷孕的前女友猛刺，媽媽珍妮佛（Jennifer Mary）表示，她被騷動吵醒，聽到凱莉房間傳來哭喊聲，原本以為是女兒即將要生孩子了，隨即衝到樓下查看女兒，卻被兒子還有另一名女兒阻攔。

沒多久珍妮佛也目睹房間裡慘況，只見凱莉全身是血倒臥在地；凱莉的兄弟帕頓（Mr Patton）說，當自己聽到凱莉的姐姐梅麗莎（Melissa）驚聲求救，並打電話報警，就知道事情不對勁，躺在房間裡凱莉的臉部朝下，已經呈現昏迷狀態。

根據外媒報導，凱莉與亞倫分手後，發現懷了亞倫小孩，但她打算生下來，之後也認識新對象進而交往，案發幾小時前，亞倫發現凱莉幫新男友買衣服的收據，當下失去理智，跑到凱莉家中犯下殺人罪刑，亞倫至今未坦承犯罪，但檢方仍依殺人罪、以及腹中胎兒的「過失傷人罪」起訴。

(中時電子報)