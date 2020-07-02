高雄市長補選民調陸續出爐，民進黨陳其邁輾壓對手。易經命理老師高煜霖對此獻策表示，國民黨參選人李眉蓁若能端出一個韓國瑜「有說沒做」的政策，選前就端出政績，翻轉勝選將可能再次發生。

據TVBS今（2日）公布的最新民調顯示，48%表示會去投票的高雄市民中，民進黨陳其邁支持度為54%、國民黨李眉蓁為22%%、民眾黨徵召的吳益政為5%，另19%的市民則未表態支持對象。

高煜霖認為，這次高雄市長補選，在大家不看好的情況下，李眉蓁真的有機會創造歷史，只是恐怕被一些政治前輩的「包袱」框制住了。韓國瑜之前說了一堆政策，最有名的就是「愛情摩天輪」架構的產業鏈。另外，就是「政治0分，經濟100分」，但是都沒做。如果李眉蓁在這40幾天，能端出一個韓國瑜「有說沒做」的政策，高雄市民絕對會刮目相看的，翻轉勝選，在高雄市長選舉可能再次發生。

高煜霖用「易經陰陽」演繹邏輯，建議李眉蓁，要勝選，必須要完成韓國瑜「有說沒做」的策略，這是大破大立的「心態」，要堅定，時間已經不夠了，選前就端出政績，才是翻轉的契機。

(中時電子報)