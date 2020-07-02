海巡署日前於粉專張貼僅畫著母子的防溺宣導圖文，呼籲家長要盯緊孩童安全，不料卻因畫中無父親而引起廣大關注，讓女性議題再次成為討論焦點。將於台北藝穗節演出的舞作《這不是一支獨舞》，正巧也以探討女性議題為主軸，透過重複舞動「女」字，以身體反思女性在社會中的定位。

雖舞作名為《這不是一支獨舞》，但整支舞蹈僅有舞者張芸爾一人表演，她身穿素淨白衣，以身體當筆桿，隨著音樂在空中書寫「女」字，進而將「女」字筆畫逐一拆解，延伸出更多舞蹈。特別的是，她會隨著舞步將墨水一點一點淋在白衣，墨汁從身體流淌到地上，每跳一回舞，就會留下不一樣的痕跡。

張芸爾表示，雖然這支舞只有自己表演，但這是與所有女性共享的舞蹈，「『女』字是一個起點，我與共同創作者李昀儒身為女性，深深認為女性是值得被看見、擁有更多能量的。這支舞並沒有一定的形式、舞步，希望傳達『女性不一定有特定樣子』的想法，並藉由舞蹈名稱，讓大家一起共舞，也能讓人明白，自己也可以有自己的舞蹈。」

李昀儒表示，舞作發想以女性所面臨的社會角色為出發點，「女性不只是媽媽、不一定會留長髮，不一定要一直微笑、不一定要很文靜，我們從這些社會眼光開始討論，發現其實女性議題有很多層面，我們想傳達的也遠比這些更多，而表演式繪畫能讓我們更用力探索這個主題。」

《這不是一支獨舞》由李昀儒和張芸爾組成的「云云」團隊創作。李昀儒畢業自倫敦大學金匠學院表演製作研究所。張芸爾則是專攻插畫設計，畢業自英國金士頓大學研究所。張芸爾學過舞蹈，李昀儒則是從大學起就開始接觸劇場，倆人在英國留學期間因緣際會搭上線，回台灣後共創「云云」，《這不是一支獨舞》是兩人共同創作的第一支作品。

《這不是一支獨舞》將在8月22日起至9月5日間於台北藝穗節登場。

(中時 )