國民黨高市長補選參選人李眉蓁。（資料照，林宏聰攝）

綠營1日指國民黨高雄巿長補選參選人李眉蓁曾和前市長韓國瑜到訪過中聯辦，但李眉蓁隨後回應沒進過中聯辦。2日綠營稱不爭論過去的事情，但要李眉蓁在一天之內譴責大陸對於香港的暴行。此事在網路上引起網友熱議，有網友表示，「李眉蓁選的是高雄市長，不是香港特首欸」。

對於綠營要求李眉蓁對香港問題表態，臉書粉專《比特王》PO出一張照片，在照片上寫出，「李眉蓁選的是高雄市長，不是香港特首欸」並表示，奇怪了，為什麼老是要管中國大陸的內政問題？躲在台灣罵老共，對方根本不痛不癢。更別提李眉蓁目前還只是一位議員而已，要表態也是要總統等級出面，才夠份量，夠有影響力，並點名要求李眉蓁表態的高雄市議員陳致中，如果他真的這麼憤怒，粉專小編願意贊助機票送他去北京。

網友們則留言表示，「高雄都淹水了，還在管大陸內政？看起來妮可中比較適合當大陸的議員，監督這麼強力」、「之前哪個一直在叫叫叫得誰呀？出來掃水溝嘍」、「把他拉下來就不用在看那副嘴臉了」、「難怪大家想罷免他，對前鎮沒任何貢獻也不會監督市政，只會注意香港，哪裡選出來的領哪裡的薪水呢？」

(中時電子報)