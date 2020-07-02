秉持環境保護優先之理念，與呼應貨主對環保議題之關注，陽明海運於10年前即投入環保船隊規劃與興建，積極強化船舶效能管理與減少溫室氣體排放；截至2019年，陽明海運船隊平均運送每只20呎貨櫃每公里的二氧化碳碳強度（CarbonIntensity）相較2008年大幅減少了51％，從99.4公克減為48.1公克，提前達成國際海事組織（IMO）2030年降低40％的目標。

溫室氣體減量為因應氣候變遷之重要議題，IMO亦制定日益嚴格之監管規定，在碳強度降低部分，IMO預計在2030及2050年將全球二氧化碳碳強度相對於2008年降低40％及70％。陽明透過不間斷之優化船舶設計，充分達到節能、減排的環保成效。

陽明海運建立了許多長期規劃，包括進行12項船舶優化改善工程，加速汰除部分船齡超過20年之舊船並佈建新船，包含10艘自有2,800TEU級之節能、環保、低噪音、優異裝載的智慧船與長租20艘14,000 TEU及14艘11,000TEU級智能環保船，更與WNI氣象導航公司合作，建立船隊船期動態監控系統以管理燃油消耗，降低溫室氣體排放，另亦將更環保的雙燃料動力系統（如：LNG（液化天然氣）或零碳替代能源主機納入未來使用評估。

此外，在硫氧化物排放方面，除2018年起提早在深圳及高雄碼頭使用低硫油外，陽明海運船隊更在2019年第4季提前使用符合硫含量不超過0.5％之燃料，與以往使用的重質燃料油相比，硫氧化物的排放減少了80％以上。同時，陽明海運更主動參與由美國國家海洋暨大氣管理局（NOAA）及臺灣港務公司各自制定主導的船舶減速計劃，以保護海洋生態。

面對全球氣候變遷之嚴重威脅，陽明海運對於環境保護之落實責無旁貸，相關環保措施與執行成效，可參閱陽明海運2020年企業社會責任報告書www.yangming.com。

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