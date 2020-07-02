「2020臺灣年度最佳稅法判決評選結果」2日出爐。上網賣LINE貼圖要課稅？擔心捲入美國「肥咖條款」賣股票避稅竟成逃稅？林若亞模特兒需補稅5萬多元嗎？以上共有13件法官判決案，因其相當程度注重保障納稅人權益，令學術界肯定。

該活動由台大法律學院財稅法學研究中心、中華產業國際租稅學會、資誠教育基金會與台灣稅法學會連續舉辦九年。今天公布6件最佳稅法判決與7件優良稅法判決。

其中，林若亞抗稅促成「名模條款」，其「模特兒僱傭關係與委任關係之爭」雖告一段落，但其個人在民國94年不服國稅局要求補稅5萬1264元之案，歷經15年復查、訴願、行政訴訟，終於在今年5月28日法院判決確定，法官按個人與公司所得的七三比例反推稅額，撤銷部分超額溢徵稅金，改須補稅3萬496元。（可參考桃園地院107年度稅簡更一字第1號判決）

出席的評選委員、東吳大學法律系教授陳清秀表示，以前是有許多「愛國法官」注重公眾利益反而忽略納稅人權利，一流法官在缺少周全調查等原因而做出二、三流判決，相當可惜。現在則是希望透過多鼓勵優良判決及法官見解，作為示範。

台大法律學院教授兼財稅法學研究中心主任柯格鐘則提到，其中有多位法官都是優良判決常客，都是因為注重保護人權及堅持公平正義原則。

2020年度最佳稅法判決出爐。（圖／李蕙璇攝）

6件最佳稅法判決字號為最高行政法院108年度判字第40號判決、最高行政法院108年度判字第282號判決、臺灣桃園地方法院107年度稅簡更一字第1號判決、最高行政法院108年度判字第262號判決、最高行政法院108年度判字第357號判決及最高行政法院108年度判字第202號判決。

優良稅法判決則為最高行政法院108年度判字第550號判決、最高行政法院108年度判字第217號判決、最高行政法院108年度判字第525號判決、最高行政法院108年度判字第32號判決、最高行政法院108年度判字第221號判決、最高行政法院108年度判字第39號判決及最高行政法院108年度判字第311號判決。

該活動由稅法學會理事長葛克昌教授擔任評選委員會召集人，評審包括資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長許祺昌、臺灣大學法律學院教授柯格鐘、普華商務法律事務所主持律師蔡朝安、東吳大學法律系教授陳清秀、普華商務法律事務所律師李益甄、中正大學財經法律學系特聘教授黃俊杰、臺北商業大學財政稅務系副教授黃士洲。（圖／資誠會計提供）

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(中時電子報)