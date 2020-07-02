1位資深郵差日前執行公務時，因認為只有短短10秒，就不熄火立即下車辦事，不料路旁的1位路人全程看在眼裡，趁著數秒的短暫時間，馬上跳上車將郵務車開走，雖熱心民眾趕緊呼喊郵差車被開走了！然而卻已為時已晚，事後雖追回車子，資深郵差也遭到調職。

一下子而已馬上就好的想法浮出，不料卻使得1位資深郵差的公務車差點丟失。據了解，此位資深郵差認為，只有10秒即可完成的事，不需要將車鑰匙拔離公務車，立即開門就下車送件，然而整個過程卻被一旁的路人看到，路人趁著數短的時間，立即跳上車後開走，直到熱心民眾看到，趕緊跟正在送信的郵差說車被開走，郵差才急忙衝出，然而車早已不見蹤跡。

經警方調閱監視器和尋著郵務車上的衛星導航，才立即將偷郵務車賊逮捕歸案，卻發現此男子言語瘋癲、行為古怪，才得知是名持有身心障礙手冊的民眾，但因男子經由監視器看去，似乎早已計畫許久，仍需進一步的有待釐清。

至於失職的資深郵差，將以沒有遵照執行流程作業為由，調離原有單位，進一步的處分，將由郵局的主管階級開會討論完後，才能有所得知。

(中時電子報)