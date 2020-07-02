陸美緊張關係因《香港國安法》加劇。路透披露，由於華府與北京未能就新冠病毒檢測和防疫隔離等問題達成共識，美國駐北京大使布蘭斯塔德向使館人員指出，原定8日和10日分別返回上海和天津的兩架外交官包機已被取消，美方因此推遲了數十名外交官和其親屬返回大陸的行程。

路透1日引述美國國務院內部郵件及知情人士稱，陸美對美方官員重返大陸條件的談判未能達成一致。在大陸新冠肺炎疫情爆發期間，約有1300名美國外交官及其家屬因疫情原因撤離大陸。

消息人士還透露，陸美對美外交官及其家屬的檢測和隔離方式未能達成共識，美國不希望對外交人員的豁免權做出讓步，仍與陸方有關部門就這一問題進行磋商；幾位外交官表示，他們擔心大陸政府可能獲取DNA樣本，以及如果病毒檢測呈陽性，將被迫與家人孩子分離。

先前，美國國務院內部6月17日的指引表示，已經核准了美方官員在抵達大陸後，按照大陸標準作業程序進行新冠病毒檢測。

根據CNN於6月初獲得的美國國務院對國會的通知顯示，華盛頓急於重啟駐大陸使館和領事館，因為雙方關係正值緊要關頭，美國外交人員歸位至關重要；通知還指出，目前大陸尤其是湖北，疫情已經好轉，重啟領事館是合適的。

大陸外交部發言人趙立堅則表示，目前境外疫情擴散蔓延態勢仍在持續，大陸仍面臨較大的外方輸入壓力，陸方所採取的防禦措施，對外國駐華使團一視同仁。

(中時 )