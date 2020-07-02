眾所矚目的2020年長江第1號洪水終於在2日早晨10時抵達三峽水庫，在三峽大壩的攔阻與水庫調節下，長江洪水2日入庫流量每秒5萬立方米，出庫流量則維持自6月29日以來的每秒3.5萬立方米，對中下游的洪峰削減比率高達3成，緩解長江主幹中下游防洪壓力。

據《新華網》報導，長江三峽集團指出，2020年長江第1號洪水已於7月2日10時抵達三峽水庫，入庫流量高達50000立方米／秒。為應對今年長江第1號洪峰，6月8日三峽水庫已提前消落至汛限水位145米，騰空防洪庫容221.5億立方米，保障了防洪庫容充足。按照長江水利委員會調度令，6月29日起三峽水庫出庫流量35000立方米／秒，本輪洪水三峽最大攔蓄18000立方米／秒，削峰率高達3成，有效緩解了長江中下游幹流防洪壓力，充分發揮三峽工程防洪骨幹作用。

《三峽商報》指出，受近期集中強降雨影響，長江上游幹流、烏江、三峽區間、洞庭湖水系發生明顯漲水過程，三峽入庫流量快速上漲，預計本輪洪水洪峰將達到53000立方米／秒。

報導說，今年入汛以來，三峽集團長江電力公司開展多輪次會商，精准研判預報，統籌水庫控泄，即時跟蹤廠站設備運行狀態，發揮三峽水庫攔洪削峰錯峰的防洪效益，守護長江中下游人民生命財產安全。

(中時電子報)