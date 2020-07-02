伊能靜最近因為參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》事業再攀高峰，卻也因為在專訪直言已故天后梅艷芳「很慘」，一夕由紅翻黑，一舉一動都被拿來放大檢視。然而她與老公秦昊參加另一節目《婆婆和媽媽》今日曝光最新片段，只見伊能靜與秦昊爭吵後，痛哭說出真心話，也讓陸網友再次對她改觀，感嘆：「我真的覺得伊能靜沒有壞到要被罵成現在這樣。」

伊能靜、秦昊錄製大陸真人秀《婆婆和媽媽》最新片段曝光，影片中她在與秦昊爭吵後，開始反省自己，覺得自己和秦昊不同的就是，秦昊會把家庭放在第一順位，而她會選擇想辦法生存下來。

「當然我也很希望我是那一個有本事可以說我要選擇家的小孩，可是我不是這樣長大的。」伊能靜哭著說即便她現在有能力，也有人賺錢給她花，但她還是不會享受，「我52歲了，我還不會享受家庭的快樂，所以老公你要包容我。」

伊能靜更透露從小被媽媽教會，「妳不去賺錢的話，這個債還不了，別人會來家裡潑油漆，把妳的家鎖住，所以妳們不能了解那個東西在我心裡的陰影」、「我身上的那些毛病不是我想要的，我也不想我是這樣一個人」。

伊能靜的這番真情告白，不僅讓婆婆心疼不已，要兒子秦昊多理解伊能靜一點、包容她，連原本對伊能靜言行不諒解的網友也心軟了，紛紛留言「感覺還挺能理解伊能靜這樣的，還蠻同情她的」、「原生家庭對人的影響真的太大了，大家要多理解理解啊」，但也有人吐槽「誰身上的毛病是自己想要的」？

(中時電子報)