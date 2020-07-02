知名對沖基金經理人鮑森（John Paulson）在2008年做空美國次貸市場一戰成名，但近幾年投資績效失色，他將把旗下對沖基金公司轉型為私人投資公司，日後僅管理家族財富。

現年64歲的鮑森在信中向客戶表示：「經過深思熟慮之後，鮑森基金公司（Paulson ＆ Co.）將轉型為私人投資辦公室，並將返還所有外部投資人的資本。」

鮑森基金公司管理的資產規模逐漸縮水、優秀的員工出走，還有投資績效令人失望，鮑森的決定並未令市場感到意外。鮑森本人也曾在2019年稍早暗示，有意將對沖基金公司轉型為家族公司，管理自有財富。

鮑森旗下一檔主要基金2019年的報酬將近30％，據消息人士透露，該基金2020年迄今下挫逾10％。

鮑森的投資人出走潮持續將近十年，鮑森基金公司2019年管理的資產不到90億美元，而且其中大多數是他的自有資金，管理規模遠遠不如2011年的380億美元。

鮑森現在加入伊坎（Carl Icahn）、索羅斯（George Soros）、卓肯米勒（Stanley Druckenmiller）、雅各布森（Jonathon Jacobson），以及明迪奇（Eric Mindich）等知名基金經理人的行列，把資金退還客戶，只為家族理財，不必再承受向客戶報告績效的壓力。

鮑森稱他26年的基金經理人生涯「頗具意義」，儘管近期市場波動起伏，但他對他的長期報酬感到自豪。

鮑森向投資人表示，日後他將繼續在市場保持活躍，不過他並未透露有多少資本會返還給外部投資人，也未說明公司是否會精簡人力，或是縮小辦公室規模。

他在信中寫道，「隨著一個篇章結束，新的篇章將會開始，我期待繼續積極參與金融市場。」

(工商 )