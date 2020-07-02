特斯拉（Tesla）擬於2日美股盤後公布第二季交車量數據，執行長穆斯克（Elon Musk）前一日便透過電子郵件向員工暗示該季交車量達標。特斯拉1日股價再創新高，市值首度超越豐田汽車，登上全球市值最高汽車製造商寶座。

特斯拉1日股價再創新高，終場大漲3.69％，報1,119.63美元，將市值推升至2,075億美元，超越豐田的2,050億美元。

穆斯克1日發電子郵件恭賀員工，他在信中表示，「你們的執行力相當驚人，特別是在這段艱難的時期。我很榮幸與你們共事。」

特斯拉擬於2日公布第二季交車和生產數據，穆斯克先前在信中請員工竭盡全力，表示第二季已接近損益兩平，最新郵件暗示特斯拉已經達標。

根據FactSet調查，華爾街預期特斯拉第二季交車量將達7.2萬輛，預測範圍在3.9萬至8.6萬輛之間。

新冠肺炎疫情重創美國經濟，引發大規模裁員和減薪，導致汽車銷售暴跌。為了提振市場需求，特斯拉第二季調降北美電動車售價，降幅達6％，同時亦調整大陸市場售價。

儘管特斯拉尚未有全年獲利紀錄，但市值寫下新的里程碑，意味著投資人熱切看好特斯拉的前景。2020年迄今，特斯拉股價累計大漲逾一倍，漲幅高達170％。

雖然特斯拉的市值超越豐田，但汽車生產量仍差豐田一大截。第一季特斯拉的產量為10.3萬輛，包括15,390輛Model S和 X，以及87,282輛Model 3和Model Y，同期豐田的產量達240萬輛。

此外，就企業價值（包含負債）而言，豐田仍然超越特斯拉。據FactSet數據，截至3月，豐田的企業價值為2,900億美元，高於特斯拉的2,520億美元。

(工商 )