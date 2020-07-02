社會上還是有不少人對精神病患者不夠了解，一名患有癲癇的女網友分享，日前她搭公車遇到一家人，其中一名小孩不慎與她迎面撞上，害原PO癲癇發作，沒想到小孩媽媽接下來竟說，「神經病還坐什麼博愛座，根本不能搭車」，讓原PO無奈表示，「經歷了最黑暗的一面」，底下網友看完故事後也氣憤不已。

原PO在Dcard上透露，自己患有顳葉癲癇，某天搭公車時遇到一家人，小孩一上車就跑來跑去，直到公車急煞才被媽媽叫去坐在原PO一旁的位置，但2人卻依舊在跑跳，而媽媽也沒有任何作為，爸爸則是在後方顧大行李。

接著，其中一個小孩在公車煞車時重心不穩直接撞上原PO正面，然而原PO根本撐不住這樣的刺激，身體反胃不適，只能一直瞪大眼睛放空，這時孩子的媽媽卻衝過來拉走孩子，甚至大吼一聲，「是神經病」。

原PO見狀正想出示手冊給對方，卻被那位媽媽拍掉，甚至還表示，「神經病還坐什麼博愛座，根本不能搭車！」 這時候有個見義勇為的路人上前解圍，遞給原PO新的口罩跟衛生紙，不少人也都紛紛上前關心。對此，原PO透露，最後孩子的爸爸有上前道歉，但她還是難過地直言，「這或許是同時經歷最黑暗跟最溫暖的一面吧」。

故事曝光後，所有網友都氣得直呼，「為那兩個孩子的未來擔憂」、「這真的是我在Dcard看過最噁心的事了」、「世界上無知的人真的還不少」、「那位母親會帶壞孩子的觀念跟價值觀」。

(中時電子報)