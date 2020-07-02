美國新冠肺炎疫情升溫，1日新增確診病例突破5萬人、創下單日新高，促使部分州政府與企業暫停經濟重啟計畫。蘋果公司2日便宣布再度關閉30家分店，藉此防範肺炎疫情擴大。

據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統整數據顯示，截至2日為止，全球新冠肺炎確診病例約1,082萬人，死亡逾51萬人。其中疫情最嚴重的美國感染人數佔四分之一、超過278萬人，死亡逾13萬人。

美國肺炎疫情慘烈，周三單日新增病例達50,700人，其中以德州、加州近日病例暴增速度最快，而光是亞利桑那州周三便通報近5,000人確診。

蘋果2日宣布，受到肺炎疫情影響，該公司在周四前將再度關閉30家分店，使得美國蘋果商店再度關門的總數達到77家。蘋果在全美共擁有271家據點。

麥當勞也宣布，美國業務重啟計畫將暫緩21天，但外帶與得來速服務不受影響。麥當勞在全美擁有約1.4萬家據點，截至6月中為止，僅有約1千家以減少座位的方式恢復營業。

(工商 )