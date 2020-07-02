東港區漁會第60屆漁民節1日登場，為慶祝漁會走過一甲子，今年特地新增「資深漁民獎」，表揚75歲以上還勇健從漁的老漁民。（謝佳潾攝）

東港區漁會第60屆漁民節1日登場，為慶祝漁會走過一甲子，今年特地新增「資深漁民獎」，表揚75歲以上還勇健從漁的老漁民，當中最高齡的81歲蘇金獅父兼母職靠捕魚拉拔4女子長大，最令人敬佩，而奪得年度最大獎黃金6.5錢的陳慶成也很夠義氣，獲獎不忘替船長發聲。

現年68歲的陳慶成從15歲開始討海，30多歲當到船長，一路走來數十載都是漁民節表揚的常客，但今年是他首次拿到模範競賽CT4以上延繩釣漁船的第1名，獲得年度最大獎黃金6.5錢，不過他卻很平淡地說：「船出去平安順利，有賺錢就好。」

獲獎總是歡喜的，陳慶成也不例外，但他在開心之餘不忘替船長們發聲，他很慎重地說：「船長沒那麼壞，不是所有船長都會欺負船員。」他無奈道，近年大家很重視外籍漁工的權利，不管是漁業署長官或是媒體，都頻頻為漁工船員發聲，但又有誰聽船長講話呢？

他說，漁船一出港，基本上除船長跟輪機長是台灣人外，其餘都是外籍移工，說真的，這2個台灣人也可能是陷在危險中，他不敢說所有船長都不會罵船員，但也絕對不是每位船長都會苛刻人，該給的福利與照顧，他們不會不給，希望外界別聽一面之詞而對船長有壞印象。

而蘇金獅則是年過八旬仍乘膠筏捕撈蝦蟳魚貨，他在太太27歲過世後，便父兼母職靠捕魚養家，這次資深漁民獎是他獲得模範父親外的另一獎項，他害羞地不敢到場領獎，由兒子南平里長蘇水明代領。

(中時 )