大陸1名30歲毒蟲男，因長期吸食毒品過量導致產生幻覺。某日，毒蟲男竟懷疑親生父母要殺了他，因此持刀行刺父母數十刀後，還因殺紅了眼竟連6歲大的女兒也不放過慘遭屠手。然而殺人需還命，大陸法官以刻意殺人罪行，將毒蟲男執行死刑繩之以法。

此名毒蟲男原為個性純普的大男孩，也非常幫忙家中雜貨店與茶館生意，卻不知何時染上毒癮和賭博，竟將打拼常久的家族事業敗光，原本美好的婚姻生活，也以離婚收場，但是女兒的扶養權仍歸於自己。

1日，毒蟲男回家後不等生父撈叨完閉，就立即進房休息，卻在房內的一處隙縫，因光線透光進入，竟幻想生父母要遠距離射殺他，立即找出1把小刀上樓到父母房間去。

敲了房門後，毒蟲男將開門的生父連刺數刀，生父當場鮮血直流身亡，再行將躺在床上的生母割喉，導致她也當下斷氣死亡，一旁的6歲女兒眼見外公、外婆都死了！立即嚎啕大哭，哽咽的說著爸爸不要殺我，毒蟲男將女兒先行安撫後，帶入廁所中，將女兒的頭壓入馬桶，導致女兒當場淹死，最後走出家門延路見人就殺。

路人見毒蟲男行徑瘋狂詭異，立即報警處理，待警方抵達現場後立即將毒蟲男壓制逮捕歸案。大陸法官審理時，認為毒蟲男是有預謀的殺人，判定毒蟲男將以死刑償命。

(中時電子報)