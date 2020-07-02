鄭弘儀直言太過分！某藝人惡行傳遍化妝間

資深媒體人呂文婉個性直率、談話風格嗆辣，常受邀上談話性節目，近日她在節目爆料化妝間秘辛，稱有位女星在圈內惡名昭彰，分享其惡行後，讓在場來賓都傻眼。

呂文婉在《新聞挖挖哇》透露，有位藝人在後台化妝間，常常嗓門扯很大問每個人「誰要喝咖啡」，乍聽下會讓人以為她要請客，但若是有人回應想喝，該藝人就會說「好，那你順便幫我買」，原來這才是她目的，更誇張的是，在別人買回來以後，她竟不付錢就拿走咖啡，讓呂文婉忍不住直言「她不但把你當跑腿的，還把你當免費金主。」

呂文婉上節目曝女星傳遍化妝間的惡行。（圖／翻攝自Youtube）
呂文婉上節目曝女星傳遍化妝間的惡行。（圖／翻攝自Youtube）

而扯的事情還不只這樁，呂文婉再表示此藝人很會利用別人搭便車，但只要她一坐上車就會不斷講電話，接著用手勢指方向，讓駕駛開到後來才發現上了高速公路，根本就不是順路的便車。

呂文婉曝光該藝人的惡行後，讓在場來賓都喊高招，連主持人鄭弘儀也直呼「太過分」；另外，呂文婉在爆料中提到「小姐」一詞，因此不少網友猜測是女星，呂文婉更稱應該大家都認識，更是勾起眾人好奇，想知道這不尊重人的明星到底是誰。

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(中時電子報)

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