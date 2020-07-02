新加坡聯合早報報導指出，建國總理李光耀孫子李繩武遭新加坡總檢察署起訴藐視法庭一案今開審，政府律師在庭上指李繩武沉浸于“建國總理李光耀孫子”的“光環”，到處說自己“知道得比別人多”，卻詆毀了他祖父一輩子都在守護的司法制度。

報導指出，李繩武並沒有來到高庭。政府律師說，總檢察署早在今年2月至3月之間，多次通過電郵以及發送郵件到他在美國哈佛大學的住址提醒他，要他今早來到高庭，針對宣誓書和涉嫌藐視法庭的貼文答辯，包括臉書上有多少朋友，是否有媒體工作者等。法官因此批准政府律師的申請，讓訴訟在李繩武缺席的情況下進行。

《聯合早報》日前報導，這場訴訟源于李繩武在前年7月15日於個人臉書頁面發表的貼文。2017年，李顯龍總理跟弟妹李瑋玲和李顯揚為了父親的故居鬧糾紛，李繩武是李顯揚的長子。他在家庭糾紛稍緩解後，在臉書分享了外國媒體的相關文章，並撰文指新加坡政府“好爭訟”（litigious），法庭制度“溫順”（pliant），被總檢察署起訴藐視法庭。

庭上揭露，李繩武在去年9月提交的宣誓書中稱，他的貼文只供“臉書朋友”觀看，之中只有家人、近親，以及他在現實生活中認識的朋友，但他沒想到有“損友”潛伏，將貼文散播開來。

政府律師駁斥李繩武的說法，指他沒在貼文裏要求臉書朋友不要轉發貼文，沒有理由相信他們不會那麼做。而且，他始終不肯揭露他“臉書朋友圈”到底有多少人、是否有媒體工作者，明顯是有所隱瞞。

李繩武也在宣誓書中稱，他認為自己並不是一個“公眾人物”，貼文不會受到太多的關注。對此，政府律師指他仗著“建國總理李光耀孫子”的“光環”，到處接受外國媒體的採訪，還說自己“知道得比別人多”，卻詆毀了他祖父李光耀一輩子都在守護的司法制度。

政府律師陳詞後，請求法官裁定他藐視法庭罪成，並且下令他罰款至少1萬5000元。若他不繳罰款，政府律師請求法官下令李繩武坐牢2周頂替。

負責審理案件的高庭法官加南拉美斯說他需要時間斟酌，將案件展期至日後下判。

(中時 )