因為疫情和種族抗爭鵠起，近來諸事不順的美國總統川普，總算迎來了好消息。美國政府今天發布的數據顯示，6月的非農業新增工作機會飆升480萬個，比市場預期的323萬超出甚多，更是自1939年有此紀錄以來的最大增長。失業率則從13.3％回落到11.1％，同樣優於預期的12.5％。

對於極力推動經濟重啟的川普來說，在疫情似乎捲土重來之際，就業市場的捷報格外令他開心，並且在美東時間上午9點半，立刻開記者會暢談經濟回溫。川普說，這證明美國經濟「正在強勢回歸！」「這些都是歷史性的數字！」

儘管30多州新冠肺炎新增確診暴增的陰霾籠罩，但川普仍意興風發，稱就業數字代表「勞動人口有信心找到新工作。」他預期，接下來幾個月的新增工作機會和失業率數據，都會非常漂亮。

川普在記者會上還指出，第三季的國內生產毛額（GDP）報告，鐵定也會交出亮眼成績。經濟成長報告發布的時間，剛好在11月大選前幾天出爐。

(中時 )