阪神虎隊今（2）日以2比4敗給中日龍隊，開季12場2勝10敗，追平2002年橫濱海灣之星隊，並列中央聯盟史上最快10敗紀錄。尤其連第5名的廣島鲤魚隊都有5勝5敗、勝率5成，唯獨阪神遙遙落後，讓監督矢野燿大非常頭痛，再不振作恐怕飯碗難保。

矢野燿大原名矢野輝弘，球員生涯從1991至2010年，一共長達20年，最後13年是在阪神虎渡過，全盛時期是一位長打能力還不錯的捕手。他在去年接下一軍監督職務，戰績69勝6和68敗、勝率5成04，排名第3，打進季後賽首輪，表現不錯。今年開季卻打成這樣，確實讓他有些措手不及。

矢野燿大認為主要是打擊不振，目前團隊打擊率僅2成01、全壘打9支，攻下24分，平均每場得2分，實在很難贏球。除了糸井嘉男、梅野隆太郎、洋將馬泰表現比較正常，其他人都打不好，打線再怎麼調整也沒用，好像缺乏引爆的雷管般，發揮不了爆炸性的效果。

打擊不振，連帶投手自責分率也高達5.01，同樣在6隊中墊底，比前1名中日隊的4.03多了0.98，弱投貧打，實在是目前阪神隊的寫照。

(中時 )