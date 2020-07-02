據《東網》報導，昨(1)日有參與違法和暴力活動人士展示或藏有寫有「光復香港 時代革命」字句的物品，港府發言人發出嚴正聲明表示，這些口號有「港獨」、或將香港特區從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含意。

聲明中說，港府嚴正譴責任何挑戰國家主權、統一和領土完整的行為。《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》禁止分裂國家，及顛覆國家政權等危害國家安全的行為和活動，呼籲社會大眾不要以身試法。

「光復香港，時代革命」原是香港一個爭取民主的政治與社會運動口號，最早出現於2016年，本土民主前線發言人梁天琦在參選香港立法會新界東地方選區補選的時候，首次提出該競選主題與口號。此後香港民主派人士在選舉與政治集會中多次使用。2019年反送中運動亦使用此一口號，引發全世界廣泛關注。在香港實施國安法之後，已明確在所有活動中禁止使用有顛覆國家政權或港獨的口號，違法將受香港國安法制裁。

(中時電子報)