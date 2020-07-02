周四，土耳其最高行政法院開始受理將聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia）改建為清真寺的要求。此舉勢必引來基督教與伊斯蘭教的爭執。

美聯社報導，聖索菲亞大教堂位在伊斯坦堡(舊稱君士坦丁堡)，是東羅馬帝國極盛時期，由一代雄主查士丁尼大帝(Justinianus I)所興建的，相當宏偉氣派。然而，奧圖曼土耳其人在1453年，攻破「千年之城」君士坦丁堡後，聖索菲亞大教堂也就被改成帝國清真寺。

經過400的寒暑，進入19世紀後期，強盛的奧圖曼帝國已衰落成歐洲眼中的「近東病夫」，許多歐洲列強想著如何使奧圖曼帝國崩解，以收回君士坦丁堡與聖索菲亞大教堂。然而在第一次世界大戰期間，土耳其出現一位英雄，就是穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖爾克（Mustafa Kemal Ataturk），俗稱「凱末爾」，他多次擊敗了英國與希臘的部隊，並成功與列強議和，保住了土耳其半壁江山，也就是小亞細亞半島，與部分的巴爾幹半島一小部分，就是伊斯坦堡所在的那一部分，也就是現在的土耳其共和國。

聖索菲亞大教堂內部一景。(圖/美聯社)

為了與歐洲列強、廣大基督徒和解，凱末爾決定將帝國清真寺改成國家博物館，將這所大教堂的過往歷史，都忠實呈現，這就是現在聖索菲亞大教堂的地位，每年都能吸引數百萬遊客，來看東羅馬帝國的輝煌，以及奧圖曼帝國的強盛。

聖索菲亞大教堂現在是國家博物館，不管是基督徒或是穆斯林，都能入內參觀拍照。(圖/美聯社)

然而，凱末爾的良苦用心無法一直維持，長期以來，土耳其的民族主義者和宗教團體，一直認為國家博物館就該是清真寺，而且是奧圖曼帝國的遺產，不是什麼希臘正教的核心。

HaberTurk私人電視台報導，週四，土耳其最高行政法院，受理了這個申請，現在正在進行議題辨論，法院的一名律師建議，應該直接駁回該請求，因為國家博物館如何使用，是政府來決定的，不應該由宗教單位說話。

在希臘，現年80歲的希臘正教大牧首巴塞洛繆一世(Bartholomew I of Constantinople)，是世界東正教徒的精神領袖，他敦促土耳其繼續保留聖索菲亞大教堂為博物館。巴塞洛繆警告說，假如真把博物館改成清真寺，將引來全世界成千上萬的基督徒的憤怒，他們會對伊斯蘭教造成仇視，那將是場災難。

希臘正教大牧首巴塞洛繆，呼籲土耳其能保持聖索菲亞大教堂的原樣。(圖/美聯社)

美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）在星期三也對此事說話，他也呼籲土耳其保持聖索菲亞大教堂的博物館原樣，因為「不同信仰、傳統和文化之間，需要和解的橋樑」。

然而他的言論，卻引發了土耳其外交部的譴責，認為聖索非亞大教堂如何處理，是土耳其的國內問題。

(中時電子報)