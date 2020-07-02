僑德國小為培育學生藝文氣息，發展出一套非典型書法教學，即結合書法、描摹、拓印等美學養成，讓學生或玩或寫或畫完成「大字」，而這一字字是他們對美與家鄉的認識。（謝佳潾攝）

僑德國小為培育學生藝文氣息，發展出一套非典型書法教學，即結合書法、描摹、拓印等美學養成，讓學生或玩或寫或畫完成「大字」，而這一字字是他們對美與家鄉的認識。（謝佳潾攝）

枋寮鄉僑德國小為培育學生藝文氣息，發展出一套非典型書法教學，即結合書法、描摹、拓印等美學養成，讓學生或玩或寫或畫完成「大字」，而這一字字不僅是他們對美與家鄉的認識，更是令人看著有趣不忘深究其意。

僑德國小校長賴建戎指出，近年學校進行藝文深耕計畫，積極培養學生美學素養，而與在地書法家李銘煌討論後，發現可透過「非典型書法教學」，讓學生在學會靜下心的同時激發創意與素養養成，小朋友結合書法、描摹與拓印的作品，令人驚豔。

李銘煌說，以他教書法多年的經驗，他發現小朋友習慣用硬筆後，改拿軟的毛筆寫字會畏懼，但拿水彩筆又不會怕，所以決定結合書畫讓學生寫大字來重新愛上藝術，同時還加入描摹、拓印的教學，讓他們有更多的創作空間與視野，但最重要的融入在地家鄉味。

他說，小朋友所寫出的「白鶴」、「檨仔」、「大條巷」、「蘋果檨」等大字，都與枋寮在地的農產、民俗等相關，許多孩子都在這次的創作中更認識家鄉，這是令他感到最開心的事。

僑德國小為延續這股藝文風氣，特地清出閒置空間打造成藝文展演場，要讓全校師生有個展現自我藝文素養的平台，賴建戎說，以往學生的藝文作品多在外展出，如今能把好作品留在學校相當開心，期望之後能建置出更好的場域，廣邀鄉親一同見證孩子對家鄉的愛。

(中時 )