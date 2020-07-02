以最浮誇舒芙蕾制霸西門町的「Meat Up」又美出新高度！今年夏天強勢推出一系列港系甜品，時下最夯的楊枝甘露直接變身舒芙蕾囉～還有茶餐廳必點的鴛鴦奶及西多士，鹹食方面則有口感驚喜的麻婆豆腐與XO醬混搭義大利麵及炒飯，吃貨們千萬別錯過超有創意的新滋味！

甜點主角舒芙蕾一共推出3種口味！首先是放上半顆炙燒葡萄柚的「甜耶耶梳乎厘」楊枝甘露舒芙蕾，加入當季新鮮芒果，大塊芒果及Q彈茶凍口感超搭，更淋上芒果奶蓋醬及特製西米露，神還原楊枝甘露的靈魂呢！而「金燦燦梳乎厘」芒果奶茶舒芙蕾以及「冬央梳乎厘」鴛鴦奶茶舒芙蕾，則是搭配茶感濃厚的奶茶醬，吃得到Q彈的黑糖珍珠，無論是風味或口感都超豐富。

楊枝甘露舒芙蕾制霸西門町！芒果奶蓋醬酸甜誘人（圖／楊婕安攝）

楊枝甘露舒芙蕾制霸西門町！芒果奶蓋醬酸甜誘人（圖／楊婕安攝）

只見軟綿的鬆餅厚厚疊了3層，鴛鴦奶茶舒芙蕾還會在頂端灑上焦糖脆餅及一球棉花糖，當鴛鴦奶茶醬的咖啡香氣，搭配大人味的苦甜焦糖，讓鬆餅吃起來更入口即化，請咖啡控絕對不能錯過！

楊枝甘露舒芙蕾制霸西門町！芒果奶蓋醬酸甜誘人（圖／楊婕安攝）

在鹹食方面，最推薦外酥內軟的金磚吐司！超受歡迎的「夏蕙姨早午餐」正是西多士，每片厚度約8公分的吐司搭配生菜及太陽蛋，一刀劃開半熟蛋黃緩緩流出，超適合淋上楓糖漿享用，濃郁又療癒的幸福滋味讓你整天活力滿滿。

楊枝甘露舒芙蕾制霸西門町！芒果奶蓋醬酸甜誘人（圖／楊婕安攝）

而「辣酥酥意粉」麻婆豆腐義大利麵使用木棉豆腐加上豬肉碎、辣椒和花椒拌炒，讓每一塊豆腐都均勻吸飽湯汁，因此口口辛香過癮，無辣不歡的朋友，絕對喜歡這一味。「夠大碟燉飯」XO醬花枝燉飯則使用香港百年品牌李錦記XO醬製作燉飯，再加上比手掌還大的新鮮花枝，滿滿一大盤男生不怕吃不飽，超有飽足感。

楊枝甘露舒芙蕾制霸西門町！芒果奶蓋醬酸甜誘人（圖／楊婕安攝）

楊枝甘露舒芙蕾制霸西門町！芒果奶蓋醬酸甜誘人（圖／楊婕安攝）

(中時電子報)