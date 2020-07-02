對於ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）是否有必要繼續下去？羅智強表示，台灣一年對大陸出超2兆2千億台幣，如果ECFA停掉，羅智強引用黃偉哲所說，台灣面臨600億元關稅。

民進黨2010年要用公投把ECFA擋下來，用公投廢掉ECFA，國民黨台北市議員羅智強笑，不但沒有廢掉ECFA，連公投都不見了。

國民黨前立委柯志恩表示，台南市長黃偉哲說，ECFA廢掉，（台灣）要面臨600億元關稅，當初還說連髮廊都會沒工作。

國民黨前立委李彥秀表示，兩岸監督條例現在連影子都沒有，羅智強補充，當初民進黨是要訂定「兩國監督條例」，現在連兩國都沒了。

台灣一年對大陸出超2兆2千億台幣，貿易依賴程度40％，ECFA減免關稅600億元台幣，陽信銀行也可以到大陸設點，陽信銀行是民進黨立委何志偉家族的。羅智強說，這些數字是民進黨台南市長黃偉哲說的。

(中時電子報)