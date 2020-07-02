購物專家郁菁近日錄高點綜合台《震震有詞》，提及自己從小遭到母親遺棄，產生行為偏差，甚至曾經動過輕生念頭，直到父親離世、自己走過婚姻挫敗，慢慢能理解母親的苦衷，也首度對母親喊話：「我已經不恨妳了。」母親在她小時候，將父親存款帶走離家出走，把她與哥哥丟給奶奶扶養長大，「媽媽開了很多芭樂票，爸爸跳票後被抓去坐牢，當時媽媽把我們3個小孩帶到阿嬤家後面公園，我親耳聽到她在電話中對阿嬤說：『要就妳帶回去養，不然送去孤兒院。』從此我非常恨媽媽」。

郁菁學業成績一落千丈，碰上學校舉辦母姊會，她站在校門口癡等母親現身，看到母親來時非常開心，尤其聽到母親說要把她接到家裡住，讓她期待母女團圓的時刻，但始終沒有實現，於是她開始在心中怨恨母親，長久下來的累積讓她產生偏差觀念，「覺得自己沒人愛，非常難過時會躲在浴室握緊拳頭、張大嘴巴，但不敢叫出聲，甚至會去西藥房買安眠藥試圖輕生」。除了她，大哥也出現行為偏差，「大哥會到處欠錢，跟阿嬤要錢，要不到就會自殘。」

郁菁經歷過婚變，學會諒解母親。（和展影視提供）

直到父親過世那年母女才又見面，她怨恨母親極深，看到母親竟用「未亡人」身份出現在靈堂，帶著花放在父親靈柩上，她大聲喝斥不准母親瞻仰遺容，甚至把母親帶來的花一把摔在地上，完全不能接受母親的出現。二十多年過去，經歷過婚姻挫敗，她能理解大人當初離婚的選擇，「稱呼上我還是會叫妳一聲媽，感謝妳給我生命來到世界上，我自己經歷婚姻挫敗，可以體諒妳的苦衷跟不得已！現在的我已經不恨妳，並且走上原諒妳的路，只是要走多久還不知道。我也有了孩子，如果有一天妳想看看孫子，我會樂意跟妳相見，也希望妳身邊有人可以好好照顧妳」。

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(中時 )