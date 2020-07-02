鶯歌地區的大眾交通運輸超不方便，雖然新北市長侯友宜在去年市政總質詢面對新北市議員蘇泓欽質詢時對於新北公車增加路線時表示「交通局立刻展開評估，評估若有需求立即辦理，不要等待」，但直到今日，現在鶯歌平均每班次共用人口數為257.01，不僅是新北倒數第一，還遠比不上人口只有鶯歌十分之一強雙溪區（146.86），呼籲市府應正視鶯歌居民交通需求。

蘇泓欽指出，他在5月22日質詢交通局鍾鳴時局長時，鍾局長也坦承「鶯歌地區的公車路線數確實比較少」，也正努力實踐市長的指示。但交通局的努力卻仍無法滿足鶯歌地區居民的需求。

根據交通局的回覆，與鶯歌人口數相近的五股、泰山，每班次共用人口為31.35及21.43，大眾運輸便利程度，早就把鶯歌遠遠拋在腦後，公車密度為鶯歌的十倍，連與鶯歌一樣都有火車站、但人口數僅有鶯歌一半的瑞芳，當地居民每89.45人可分到一班公車，也是鶯歌的三倍水準；更遠遠比不上人口數約鶯歌十分之一，倒數第二雙溪的每班次146.86人，讓蘇泓欽在今天的總質詢中大嘆「鶯歌穩坐新北倒數第一」。

蘇泓欽強調，這個不堪的數字其實還是經過「美化」，要不是當初老鎮長蘇有仁開闢的6條免費公車路線，也就是現在的新巴士，鶯歌這個數字，還會比現在要更難看。

蘇泓欽說，短期內想要與鶯歌人口相近之五股、泰山有相同的服務水準，無異是天方夜譚，甚至連要趕上瑞芳、雙溪也是難度極高。蘇泓欽為此呼籲，市府應在短期內規畫更多公車路線，並增開班次，只求鶯歌能得到符合人口比例的公車班次，擺脫穩坐新北公車密度倒數第一的臭名。

(中時 )