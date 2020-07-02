高雄市長韓國瑜被罷免後，有粉專分享一篇網友的留言，透露曾打1999反映鋪路的事，不禁對當時韓市府人員的細心嚇了一跳！

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」分享一位網友的留言：「韓市長還在任的時候，曾打過1999反映鋪路的事(因為大樓的阿桑在靠么重複鋪路)，市府人員問得很仔細，還請我現場幫他們看一些狀況(有無貼公告單，施工廠商名稱等)，最後連市府施工單位承辦人都打給我，說明是分段施工的原因。我當下真的嚇一跳，也很謝謝她(是女生喔)，如此重視小市民。總之，有愛民如子的首長，就會有愛民如子的員工。」

該粉專小編對此感慨說，這幾天看著現任市府收割著韓市府的政績，心中無限感慨。市長的雙語教育要消失了嗎？前副市長李四川的燈亮路平水溝通要消失了嗎？結果到了最後還是意識形態來決定高雄的命運！不過相信時間會證明一切，證明誰才是真正的愛高雄。

網友回應說：「韓市長的高雄市是有溫暖的。」、「現在再打1999看看，反映施工進度緩慢 切，看他們如何處理的。」

(中時電子報)