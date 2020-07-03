旅居荷蘭的陳鋒玲，2日一家四口從荷蘭飛抵香港，原準備轉機回台灣，未料2日起疾管局規定有居留證的外籍人士，要附陰性的新冠肺炎檢疫證明才能入台，一家人被困在香港，同機申請特別簽證的羅馬尼亞球星的太太與小孩也遭遇同樣狀況，幸好經向疾管局1922專線五次求援，疾管局認定他們是7月1日登機，終於同意放行，但因已無班機飛台，兩家人只好在香港機場過夜。

吳鋒玲2日下午在臉書上透露被困在香港，她寫道：「此刻當下我們全家接受考試，到了香港竟然發現老公無法入境台灣！

離奇的考題，有台灣居留證的老公竟然還是需要提供上飛機前的COVID-19陰性檢驗報告。

同航班的一個羅馬尼亞籍的媽媽獨自帶著11個月大的孩子要到台北（她總共飛了28小時，從羅馬尼亞飛法蘭克福-阿姆斯特丹-香港-台北）？？，也是遇到相同的狀況！？？關心他時，他都哭了？？？因？要飛回去也是問題，沒帶足夠的嬰兒食物，也不知道有沒有航班，也無法入境香港。

打了疾管局專線1922？三次，服務態度很好，請示上級中。希望台灣政府有彈性，讓我們兩家能搭晚班機順利返台。

請大家為我們祝福」

晚間10點多，陳鋒玲透露疾管局已同意放行，只是台港線航班很少，華航一天只飛一班，只能在機場過夜了！

(工商 )