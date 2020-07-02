海豚水中表演，曾引發過動保人士質疑虐待動物，近年來也由於愛護動物觀念新起，許多民眾開始紛紛拒看此類的表演活動。然而，在南韓某水上樂園的1項表演中，竟然是以訓練員將活海豚當成小船般，游行在游池裡，而且前來觀看的消費者，竟然都是家中經濟條件優渥的富人家，甚至樂園還宣傳，只要支付5000元台幣就可以站在海豚身上拍照。

據了解，南韓這家水上樂園聲稱，只要支付5000元台幣，就可以將活海豚當成自己的小船，坐在它們的背上在池子游走。此殘忍不道的消息，讓南韓動保處大力抨擊根本是殘害生命，而樂園負責人還牽強表示，這是為了增加海豚與訓練員之間的默契。

調查指出，此恐怖樂園原購買16隻的貝魯卡鯨，在短短不到4年的時間，已經死了9隻，然而將海豚視為娛樂手段方式，並不能以法律途徑嚴格懲處，南韓動保團體仍努力尋求他法，希望能盡快解救這些遭虐待的稀有海豚。

(中時電子報)