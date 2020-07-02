被大陸公安指控嫖妓的英國駐香港領事館前職員鄭文傑（Simon Cheng），在獲釋後聲稱遭到刑求被迫認罪，英國政府為此已於6月26日給予鄭文傑政治庇護。

英媒《衛報》報導，目前持有英國海外國民護照(BNO)的鄭文傑先前遭大陸公安指控嫖妓，與在香港煽動政治活動。目前鄭文傑已獲得英國政府給予政治庇護，他說，非常感謝英國展示營救英國國民的勇氣，希望他的案子可以成為其他尋求保護的香港人的先例。

鄭文傑表示，英國政府的決定是基於聯合國公約下嚴格的法律制度，認定此案件本質上屬於政治迫害。我們會繼續與日漸強大的極權主義鬥爭，以求回歸到民主與自由之中。

鄭文傑在英國駐香港領事館工作2年，於去年從深圳返回香港前被大陸公安拘留，罪名是嫖妓與煽惑香港的政治運動。他獲釋後自稱遭刑求，被迫承認他和英國政府都參與了香港的示威抗議活動。

隨著北京開始實施《香港國安法》，有越來越多香港居民向英國、加拿大、澳大利亞與台灣尋求提供政治庇護。目前英國已聲明擴大其海外國民護照在英國的居留權，可能為多達300萬持有該護照的香港人及其家屬提供申請公民身份的管道。

(中時電子報)