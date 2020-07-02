為何李眉蓁民調都是第二？學者3字爆原因

高雄市長補選，最新民調顯示，民進黨陳其邁支持度達54%，大幅領先國民黨李眉蓁的22%、民眾黨推派的吳益政5%。兩份補選民調(22%、14.4%)，李眉蓁都是居次，輔大教授周偉航直指原因，李眉蓁吃虧在「知名度」。

周偉航在政論節目《新聞面對面》中表示，從TVBS的民調，可以看出來，李眉蓁真的吃虧在知名度，有28%的人不知道他，當然吳益政則是48%的人不知道。但之後如果李眉蓁的知名度能隨著選戰過程補上，這個格局一定會有所改變，但是不知道能不能改變到讓整個戰局產生意義。搞不好吳益政拉起來了，真的暴衝了，他若採用民眾黨立委蔡壁如的打法，什麼都罵、什麼都打，讓高雄人真的知道他這個人。

周偉航指出，現在民調是李眉蓁的22%對上吳益政的5%，感覺好像差了4倍。可是如果知名度補上去，會不會因為民眾黨或者民眾黨主席柯文哲在台北對陳菊批得更投入、更激烈，而導致出現一些變化。

(中時電子報)