波札那當地環保人士稱，在過去的三個月裏，波札那已有360多頭大象神秘死亡。有專家猜測，象群神秘死亡的原因可能有很多，甚至有可能與新冠有關。

大陸環球時報引述CNN的報導指出，總部設在英國的慈善機構“國家公園救助組織”（National Park Rescue）的負責人麥卡恩博士稱，人們發現大象屍體數量出現異常是在5月初。

英國廣播公司（BBC）的報導詳細記錄了這一過程。當時，一些環保人士乘飛機飛越這一區域，他們在3小時的飛行中一共發現了169具大象屍體。隨後，他們將這一情況上報給了政府。一個月後，人們在進一步調查中發現了更多的大象屍體，“總數超過350具。”

“在不乾旱的情況下，這樣的大規模死亡事件完全是史無前例的。”麥卡恩說。

此外，大象屍體的分佈也引起了媒體的關注。CNN稱，水潭附近有很多大象的屍體。《衛報》稱，截至6月中旬，共有350多頭大象死亡，其中70%死于水潭附近。

報導還注意到，死亡象群的年齡層和性別也並不一致。根據當地人的觀察和大象的死亡姿勢來看：有些平躺在地，說明死亡較快；有些則在死亡前繞圈踱步，死亡相對來的較慢。而一些存活大象的健康狀態也不容樂觀。

對於象群離奇死亡這一現象，麥卡恩稱：“這太可怕了，我們需要知道到底發生了什麼。”談及大象的死因，麥卡恩表示，導致大象死亡的原因可能有很多，比如大象身上特有的寄生蟲，甚至是新冠肺炎。

“我想強調的是，這有可能成為一場公共衛生危機。”麥卡恩補充說，不管是什麼原因，重要的是要弄清真相，因為這些大象的死亡已經“在全球範圍內造成重大影響”。

CNN稱，目前，當地政府正在檢查死亡大象的屍體，但尚未確定死因。

據2018年大象數量普查的資料顯示，波札那是非洲大象數量最多的國家，擁有超過13萬頭大象。波札那政府2019年5月取消大象狩獵禁令，將實施嚴格控制的狩獵。關於取消大象狩獵禁令後的計畫，政府規定，狩獵將被嚴格控制在小範圍內，每年允許捕獵的大象不能超過400頭。

(中時 )