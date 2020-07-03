為守護中部民眾的健康，台中市議員黃健豪28日起在高溫下靜坐，並絕食抗議，但30日下午疑似因身體不適倒地，緊急送往童綜合醫院治療。2日晚間他也在臉書上發表了一篇4000字長文吐露心聲。

黃健豪表示，「同一個穹頂之下，沒有人是局外人。我們該如何看待現行能源政策下，所付出的代價？」他認為，「最不該的選擇，是重啟中火燃煤。」並針對外界的疑問和質疑做出回應。

黃健豪說，對於外界質疑他只堅持了28小時就倒下，他會檢討體力不足的部分，並指出醫生診斷他不支的原因，是夏天在戶外靜坐三天造成的熱暈厥。他認為社會不應只聚焦在他絕食而忽略中火的問題，否則這麼做就沒意義了。

至於為何要靜坐，黃健豪表示，「台中火力電廠這件事實在是因為除了罵、除了讓大家關注，作為市議員，我們已經束手無策了。」並指出有權力監督中火和經濟部的立委們，卻都為中火背書，而他只是一個議員，監督權力層級觸及不到中火，因此他只能選擇靜坐抗議。

對於綠委蔡其昌的說法，黃健豪質疑，「大家講話不要繞來繞去，對蔡其昌來說，對各位護航中火的民意代表和官員來說，台中火力電廠的燃煤機組排放出來的煙，那個煙，有沒有汙染？」而若這些官員、民代不敢回答，就別再找盧秀燕市長麻煩。同時，他也對質疑他抗議的人回應，點出中火燒煤也會遭成汙染，並進一步指出中火雖不是中部唯一汙染源，但卻是最大汙染源。

此外，黃健豪要台電說清楚，供電使否吃緊，「每天備載都在10%以上，突然堅持要重啟一個2號燃煤幾組，理由是為了供電穩定，所以到底是哪個地方不穩定？」他還批評，現在的政府在2025非核家園這項政策上使用很多話術，說要用綠能來填補核能的缺口，但事實是綠能的用處並不大，所以只好繼續燒煤。

最後，黃健豪表示，他不是中央政府，也不是經濟部長，他不知道怎麼辦，他想只是想藉由大家關注台中火力電廠重啟這件事，讓大家知道燃煤發電在未來會變成發電主力，且在國際社會眼中，台灣會變成一個碳排放超高的落後島嶼。

(中時電子報)