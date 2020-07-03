民進黨桃園市議員王浩宇日前在臉書PO文時，意外被網友抓包疑似開分身帶風向護航自己，為此王浩宇在臉書嗆告，曾遭王栽贓的持毒的前時代力量林姓黨工親上PTT回文，表示王浩宇只是要嚇唬人製造寒蟬效應，更稱願意協助被王浩宇騷擾的網友出面作證。

王浩宇臉書PO文引來網友論戰，一名「Jessica Wang」跳出來為王浩宇說話，卻在一則留言中稱「霸王公主團抹黑造謠我的還有少嗎？你會怕就不要上來」，遭網友抓包王浩宇疑似自導自演，開分身護航自己並與其對話，消息轉至PTT八卦版後引發鄉民嘲諷，並挖出過往黑歷史，氣得王浩宇嗆不刪文就提告。

然而多年前曾遭王浩宇抹黑持毒的前時力林姓黨工親上PTT回文，要原PO與評論的網友不用害怕，他表示王浩宇自己也知道告不成，目的只是要嚇唬人製造寒蟬效應，自己身為被王浩宇造謠持有毒品的苦主有心得要跟大家分享。

林姓前黨工表示在網路上說分身算什麼造謠妨害名譽？小題大作，今天又不是栽贓他持有毒品。他也指出王浩宇常常造假，會懷疑他開分身是由於他信用破產，只要搜尋「王浩宇 退出政壇」、「怕作偽證」任何人都能查到相關資料。他更指控王浩宇上法庭做偽證被他抓包，私下還跑去騙律師說是「事後聽說」，已經準備好法庭筆錄要打臉了。最後他表示，自己親眼見證王浩宇如何造謠、抹黑，若有人因評論此人而遭到追殺，可以跟他聯絡，他願意幫忙。

林姓前黨工文末表示，王浩宇就是在濫訴，他提醒若有人收到傳喚通知，記得上PTT發問或請求法律諮詢，別傻傻付錢和解，若不知該怎麼辦的可以私訊他幫忙，因為他實在不忍心看到這個「政壇敗類」繼續恐嚇網友，更嗆王浩宇「民主社會唯一準則：不要造謠抹黑」。

2017年4月，王浩宇爆料時力林姓黨工持有大量毒品，要求時任黨主席黃國昌公開道歉，更嗆「若無此事，願意辭職議員就此退出政壇」。2019年4月，地檢署證實毒品與林姓黨工無關，不起訴處分，王浩宇也因此遭反告。今年3月，桃園地院認定王浩宇一再指稱對方持毒，內容已涉及事實陳述而非單純意見表達，但地檢署已作出判決，認定王言論和事實不符，對林姓前黨工造成極大身心、名譽受創，判罰25萬並登四大報與臉書道歉。有趣的是，王浩宇本人在開庭時竟以「怕受偽證罪」為由拒絕出庭，林姓黨工表示，在場10個律師聽到這個理由全笑噴。王浩宇更在今年6月遭對方提告求償240萬時，稱個資是媒體挖出，與他無關，並對退出政壇一事絕不口提，遭網友痛批沒擔當。

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(中時電子報)