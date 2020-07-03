1名男網友在PTT上訴苦，每次都只能自己DIY解決，因為女友認為一定要結婚後，才能進行床事運動。某日，他與女友2人在房內全身脫光，但卻各自看片，男網友因按耐不住，進而看片DIY解決，女竟在一旁淡定看著水管網影片，他傻言無奈上板求解老司機的見解。

據了解，男網友與女友已交往長達3年，然而女友卻非常堅持要在2人結婚後，才能夠有愛愛，對於1名正值陽氣旺盛的男人怎麼可能按耐的住。某次，2人出遊住旅館時，2人全身赤裸躺在床上各做自個兒的事，男網友因見女友誘人的身體，那話兒硬的不像話，進而看片開始DIY，而女友卻非常淡定在一旁滑著水管網影片觀看，男網友非常無奈，希望能夠上板詢問老司機的想法。

網友紛紛表示，女友是大鎖吧,防守第一隊的、會認為婚後給性，有一定保守程度、保守到哭，爽喔哈哈哈，有網友也非常建議，所以你千萬別跟她結婚，因為結婚後也只是在等離婚、遇到這種 我還是建議快刀斬亂麻 不然以後會有更多的苦日子、建議趕快分手，過來人心聲。

(中時電子報)